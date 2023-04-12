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Uzmanından korkutan kalp ve damar hastalıkları açıklaması

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hatice İrem Üzümcü, “Dünyada her saniye bir kişi kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybetmektedir” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:31
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Korkutan kalp ve damar hastalıkları açıklaması

Uzmanından korkutan kalp ve damar hastalıkları açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Sivas Numune Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hatice İrem Üzümcü, kalp ve damar hastalıklarının tüm dünyada başlıca ölüm nedeni olduğunu belirterek, hastalıkların henüz oluşmadan önlenebilmesi için toplumda gerekli farkındalığın oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Kalp ve damar hastalıklarının her yıl yaklaşık 19 milyon ölüme yol açtığını belirten Uzm. Dr. Hatice İrem Üzümcü, “Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada başlıca ölüm nedenidir. Her yıl yaklaşık 19 milyon ölüme yol açmakta olup, toplumun beklenen yaşam süresinin artışı ile birlikte bu oranın giderek yükselmesi beklenmektedir. Oluşturduğu morbidite nedeniyle toplumlara ciddi ekonomik yük oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerle kardiyovasküler hastalıkların henüz oluşmadan önlenebilmesi için toplumda gerekli farkındalığı oluşturmak çok önemlidir. Başta aile hekimleri olmak üzere tüm hekimler, koruyucu hekimlik adına önlenebilir kardiyovasküler risk faktörlerini tespit ederek, kişileri uygun yaşam tarzı değişikliğine yönlendirmelidir. Yüksek kardiyovasküler risk faktörlerine sahip bireyler ise erken tespit edilerek, ileri inceleme ve tedavi için kardiyoloji hekimlerine sevk edilmelidir” sözlerini kullandı.

“HAYATIMIZDA YAPACAĞIMIZ UFAK DEĞİŞİKLİKLER BİZİ KALP HASTALIKLARINDAN KORUYABİLİR”

Kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörleri sıralayan Dr. Üzümcü, “Hayatımızda yapacağımız ufak değişiklikler bizi kalp hastalıklarından koruyabilir. Kalp hastalıklarının temelinde genetik, ırk, yaş, cinsiyet, ailede kalp hastalığı öyküsü olması gibi değiştiremeyeceğimiz faktörlerin yanı sıra yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara ve alkol tüketimi, yüksek kan kolesterol seviyeleri, obezite, uygunsuz diyet, hareketsiz yaşam tarzı gibi değiştirilebilir faktörler de bulunmaktadır” diye konuştu.

“DÜNYADA TÜTÜN İÇEN HER İKİ KİŞİDEN BİRİ TÜTÜNLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR NEDENİYLE ÖLMEKTEDİR”

Sağlıklı bir kalp için önerilerde bulunan Dr. Üzümcü, dünyada tütün içen her iki kişiden birinin tütünle ilişkili hastalıklar nedeniyle öldüğünü ifade ederek, “Dünyada her saniye bir kişi kalp ve damar hastalıklarından hayatını kaybetmektedir. Kötü beslenme alışkanlıkları dünyadaki en sık 10 ölüm nedeninden 4’ü ile doğrudan bağlantılıdır. Bu sebeple sağlıklı beslenme çok önemlidir. Fiziksel aktivite yetersizliğinin sonucu olan obezite, özellikle çocukluk çağından itibaren görüldüğünde ileride kalp hastalığı gelişme riskini büyük oranda artırır. Kendi kalp sağlığınız için haftada en az 5 gün, en az 30 dakika orta zorlukta egzersiz önermekteyim. Dünyada tütün içen her iki kişiden biri tütünle ilişkili hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Bu sebeple tütün ve tütün ürünlerinden mutlaka uzak durulmalıdır. Tüm bunların yanı sıra kendi vücudunuzu tanıyın ve kan değerinizi sık sık takip edin. Hem kendimiz hem çocuklarımızın geleceği için yaşam tarzımızı değiştirmeye bugünden başlayalım” şeklinde konuştu.

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