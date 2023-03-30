30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uzmanlar uyardı. Hava değişiminde ölümcül tehlike

Uzmanlar hava değişimiyle ilgili uyardı. Hava değişimin hastalıkları tetiklediği bildirilerek ilk 1 haftanın kalp krizi riski açısından çok önemli olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:55
Takip Et

Hava değişiminde ölümcül tehlike

Uzmanlar uyardı. Hava değişiminde ölümcül tehlike
+
Aa
-

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Son dönemlerde artan grip vakalarına dikkat çeken uzmanlar, mevsim geçişlerinde hastalığa yakalanma oranının artığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Grip virüsünün teşhisinin ardından uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen ciddi risklerin bulunduğunu ifade eden bilim insanları, yapılan bir çalışmanın sonuçlarını paylaşarak vatandaşları uyardı.

Bahar aylarına girilmesi ile birlikte havaların ısınması beklenirken ülke genelinde kuvvetli yağışın hâkim olması ve sıcaklıkların yer yer 10 derece ve üstünde gerilemesi, vatandaşları hastalıklar ile karşı karşıya getirdi.

Grip semptomlarının uygun tedaviler aracılığı ile 1- 2 hafta içerisinde ortadan kaldırılabileceğini belirten bilim insanları, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için tedavinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

"1 YIL İÇERİSİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİLER"

Hollandalı bilim insanları tarafından yapılan araştırma ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Dr. Annemarijn de Boer, şu ifadeleri kullandı:

“Daha az şiddetli gribi olan kişilerin kalp krizi ile ilgili risk altında olup olmadığı sonuçlarımızda net olarak gözükmüyor. Ancak virüs ile kalp krizinin ilişkili olduğunun bilinmesinde fayda var.”

Kopenhag’da bulunan Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi’nde sunumu gerçekleştirilmiş olan çalışmada, grip virüsünün kalp krizi oranlarını nasıl etkilediğine değinildi. Açıklanan sonuçlara göre 26 bin 211 grip vakası, enfeksiyona yakalandıktan sonraki bir yıl içerisinde en az bir kere kalp krizi geçirdi.

“GRİP” DEYİP GEÇMEYİN

Hollandalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde ölümcül komplikasyonların enfeksiyondan önceki yıla göre ciddi oranda artmış olduğunu belirtti.

2008- 2019 yılları arasında ülke nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 40’ını kapsayan tıbbi sonuçları ve ölümleri takip eden bilim insanları, virüsün kalbe giden kan akışını engellediğini ve bu sebep ile de kalp krizine sebebiyet verebilen kan pıhtılaşması riskini artırabildiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
1
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
2
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
3
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
4
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
5
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
6
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
7
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
﻿Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü
﻿Ghezzal'dan flaş açıklamalar
﻿Ghezzal'dan flaş açıklamalar
﻿Ghezzal'dan flaş açıklamalar
﻿ Macron'a emeklilik reformu karşıtları tarafından yuhalandı
﻿ Macron'a emeklilik reformu karşıtları tarafından yuhalandı
﻿ Macron'a emeklilik reformu karşıtları tarafından yuhalandı
﻿Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   
﻿Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   
﻿Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   
﻿Rüyada apartman görmek ne demek?
﻿Rüyada apartman görmek ne demek?
﻿Rüyada apartman görmek ne demek?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.