Uzmanlar uyardı. Hava değişiminde ölümcül tehlike

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Son dönemlerde artan grip vakalarına dikkat çeken uzmanlar, mevsim geçişlerinde hastalığa yakalanma oranının artığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Grip virüsünün teşhisinin ardından uygulanan tedavi yöntemlerine rağmen ciddi risklerin bulunduğunu ifade eden bilim insanları, yapılan bir çalışmanın sonuçlarını paylaşarak vatandaşları uyardı.

Bahar aylarına girilmesi ile birlikte havaların ısınması beklenirken ülke genelinde kuvvetli yağışın hâkim olması ve sıcaklıkların yer yer 10 derece ve üstünde gerilemesi, vatandaşları hastalıklar ile karşı karşıya getirdi.

Grip semptomlarının uygun tedaviler aracılığı ile 1- 2 hafta içerisinde ortadan kaldırılabileceğini belirten bilim insanları, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için tedavinin hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

"1 YIL İÇERİSİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİLER"

Hollandalı bilim insanları tarafından yapılan araştırma ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Dr. Annemarijn de Boer, şu ifadeleri kullandı:

“Daha az şiddetli gribi olan kişilerin kalp krizi ile ilgili risk altında olup olmadığı sonuçlarımızda net olarak gözükmüyor. Ancak virüs ile kalp krizinin ilişkili olduğunun bilinmesinde fayda var.”

Kopenhag’da bulunan Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi’nde sunumu gerçekleştirilmiş olan çalışmada, grip virüsünün kalp krizi oranlarını nasıl etkilediğine değinildi. Açıklanan sonuçlara göre 26 bin 211 grip vakası, enfeksiyona yakalandıktan sonraki bir yıl içerisinde en az bir kere kalp krizi geçirdi.

“GRİP” DEYİP GEÇMEYİN

Hollandalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde ölümcül komplikasyonların enfeksiyondan önceki yıla göre ciddi oranda artmış olduğunu belirtti.

2008- 2019 yılları arasında ülke nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 40’ını kapsayan tıbbi sonuçları ve ölümleri takip eden bilim insanları, virüsün kalbe giden kan akışını engellediğini ve bu sebep ile de kalp krizine sebebiyet verebilen kan pıhtılaşması riskini artırabildiğini ifade etti.