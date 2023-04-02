Yapılan son araştırmalara göre bazı besinler kalp sağlığına iyi geliyor. Kalp hastalıkları konusuna dikkat çeken uzmanlar kalp sağlığını koruyabilmek için belli başlı besinlerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki, kalp sağlığını koruyan besinler neler? Kalp sağlığı için hangi besinleri tercih etmeliyiz?

Kalp hastalıklarını önlemek ve kalp sağlığını koruyabilmek için tükettiğiniz besinlere çok dikkat etmeniz gerekiyor.

Yapılan son araştırmalarda sadece sekiz hafta boyunca meyve ve sebze bakımından zengin bir diyet yemenin, kalp yorgunluğunu ve hasarını değerlendiren kan belirteçlerini iyileştirdiği ortaya çıktı.

Bazı gıdalar, tümü kalp hastalığı için risk faktörleri olan kan basıncını, trigliseritleri, kolesterol seviyelerini ve iltihabı etkileyebilir. Bazı gıdalar da kalp sağlığını koruyup vücudunuzu adeta 20'li yaşlarına döndürebilir. Peki, kalp sağlığını koruyan besinler neler? Kalp sağlığı için hangi besinleri tercih etmeliyiz?

KALP SAĞLIĞINI KORUYAN BESİNLER NELER?

ELMA

Elmalar bir kalp hastalığı riskini büyük derecede önler. Bunun bir nedeni çözünür lif içermeleri olabilir. Bu tür lif, kan kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir.

Elmalar önemli bir antioksidan grubu olan zengin bir polifenol kaynağıdır. Ayrıca flavonoidler, kan basıncını düşürerek, LDL kolesterol oksidasyonunu azaltarak ve atardamarlarınızda plak oluşumu olan aterosklerozu azaltarak, kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Aynı zamanda yapılan bir çalışmada, elma ve armut gibi beyaz meyvelerdeki her 25 gramlık artışın felç riskini %9 azalttığı bulundu.

Oxford Üniversitesi bilim insanları, taze meyve yemenin kalp krizi ve inme riskini üçte bir oranında azalttığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar özellikle elmanın günde bir kez de olsa tüketilmesi gerektiğini söyledi.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini de kalp sağlığını koruyan besinler arasında yer alıyor. Tüm meyveler kalp için sağlıklı besinlere sahip olsa da, yaban mersini kalp hastalıklarıyla mücadelede etkinliklerini kanıtlayan çok sayıda araştırmaya sahiptir.

AVOKADO

Avokado büyük kalp dostu besinler arasında yer alır. Ayrıca avokado kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek mükemmel bir tekli ve çoklu doymamış yağ içerir.

YEŞİL SEBZELER

Ispanak, lahana ve karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, vitamin, mineral ve antioksidan zenginliği ile bilinir.

Yapılan bazı araştırmalar, yapraklı yeşil sebzelerin alımını artırmak ile daha düşük kalp hastalığı riski arasında bir bağlantı bulmuştur.

Düzenli olarak yeşil sebzeleri tüketmek sindirim sisteminizi de düzene sokar. Ayrıca vücudunuzu yeniler. Hastalıklara karşı direncinizi artırır.