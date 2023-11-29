Uykusuz kalanların dikkatine

Uyku hastalıkları üretim kaybı ve başarıda düşmeye yol açıyor. Peki, ne yapmalı? İşte yanıtı...

KAYNAK: DHA
Uykusuz kalanların dikkatine

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, bireylerde uyku hastalıklarının çeşitli sorunlara yol açtığını söyledi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Prof. Fidan, Türkiye'de sıklığı artan uyku hastalıklarının farkındalığını artırmaya çalıştıklarını söyledi ve şunları söyledi:

"Uyku hastalıkları sebebiyle ortaya çıkan üretim kaybının yanı sıra okul çağındaki öğrencilerde de kavrama azlıkları ve okul başarısında düşme olmaktadır. Erişkin yaş grubunda ise hem kişilerin iş performansı hem de olası trafik kazalarının potansiyel sebebi olması nedeniyle hastalıkların tüm dünyadaki gibi Türkiye'de de dikkate alınması için etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizde de bu eğitimlerin yapılabilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları olarak görev alıyoruz. Derneğimiz de 20 yıla aşkın süredir bu konuda aktif rol oynamaktadır. Bu konudaki hassasiyetleri nedeniyle Sağlık Bakanlığına teşekkürü borç bilirim."

DHA

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