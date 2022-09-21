﻿Uykusuz'dan sosyal konut projesi göndermeli kapak

Uykusuz, ekonomik nedenlerden dolayı bir türlü belini doğrultamayan çiftçileri kapağına taşıyarak Erdoğan'ın 'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi' olarak duyurduğu sosyal konut projesine gönderme yaptı.
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Dergi, kapağına 'İnşaat sektörüne para aktarımı sürerken çiftçi sayısında büyük bir düşüş yaşanıyor. 2011'de 1 milyon 121 bin olan çiftçi sayısı 2022'de 490 bin 163'e düştü' notunu düştü.
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Kapakta pazar esnafının 'Kira öder gibi meyve sebze sahibi olmak ister misin?' diye bir yurttaşa sorduğu, diğer yurttaşın ise 'O kadar mı pahalandı?' diye yanıt verdiği görülüyor.
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Erdoğan, 2+1 konutlar için 2 bin 280, 3+1 konutlar için 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılabileceğini açıklamıştı.
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Vatandaş geçim sıkıntısı yaşadığı için isyan ederken, Ahmet Hakan'ın “Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?” sorusu üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tepki yağan: '5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek...
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Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir...' açıklamasını yapmıştı.