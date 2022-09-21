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Uykusuz'dan sosyal konut projesi göndermeli kapak

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz bu haftaki kapağında ekonomik krizden dolayı azalan çiftçi sayısına dikkat çekerek sosyal konut projesine göndermede bulundu.

Galeri Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 09:04
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Uykusuz'dan sosyal konut projesi göndermeli kapak

Uykusuz, ekonomik nedenlerden dolayı bir türlü belini doğrultamayan çiftçileri kapağına taşıyarak Erdoğan'ın 'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi' olarak duyurduğu sosyal konut projesine gönderme yaptı.

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Uykusuz'dan sosyal konut projesi göndermeli kapak

Dergi, kapağına 'İnşaat sektörüne para aktarımı sürerken çiftçi sayısında büyük bir düşüş yaşanıyor. 2011'de 1 milyon 121 bin olan çiftçi sayısı 2022'de 490 bin 163'e düştü' notunu düştü.

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Uykusuz'dan sosyal konut projesi göndermeli kapak

Kapakta pazar esnafının 'Kira öder gibi meyve sebze sahibi olmak ister misin?' diye bir yurttaşa sorduğu, diğer yurttaşın ise 'O kadar mı pahalandı?' diye yanıt verdiği görülüyor.

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Uykusuz'dan sosyal konut projesi göndermeli kapak

Erdoğan, 2+1 konutlar için 2 bin 280, 3+1 konutlar için 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle ödeme yapılabileceğini açıklamıştı.

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Uykusuz'dan sosyal konut projesi göndermeli kapak

Vatandaş geçim sıkıntısı yaşadığı için isyan ederken, Ahmet Hakan'ın “Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?” sorusu üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tepki yağan: '5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek...

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Uykusuz'dan sosyal konut projesi göndermeli kapak

Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir...' açıklamasını yapmıştı.

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