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Sosyal konut projesinde 25 Ekim'de temel atılacak 17 il belirlendi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacağını bildirdi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 15:44
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Sosyal konut projesinde 25 Ekim'de temel atılacak 17 il belirlendi

Sosyal konut projesinde 25 Ekim'de temel atılacak 17 il belirlendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Murat Kurum, "İlk Evim" projesinde 5 bin konutun temelinin 25 Ekim'de atılacağını bildirildi. 

Proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenlerinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacağını bildiren Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız."

Bakanlık tarafından projeyle ilgili yeni görseller de paylaşıldı.(AA)

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