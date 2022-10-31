TOKİ'ye başvuruda saatler kaldı. 'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvurular için artık son anlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için başvurular bugün sona erecek.

Projeye başvurular bugün mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla yapabilecek.

"İlk Evim Arsa" projesi için başvurular ise 7 Kasım'da sona erecek.

Proje 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacak, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuralar etaplar halinde çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine şu ana kadar 8 milyona yakın başvuru oldu, resmi müracaatları tamamlanan talep sayısı ise 5 milyona yaklaştı.

"MART 2023’E KADAR TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR”

Bakanlık açıklamasında, projenin 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacağı bilgisi yinelendi. Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı da ifade edildi.

"8 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ BAŞVURDU”

Açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine şu ana kadar 8 milyona yakın vatandaşın başvuruda bulunduğu, resmî müracaatları tamamlanan talep sayısının ise 5 milyona yaklaştığı bilgisi paylaşıldı.

"İLK TEMELLER 25 EKİM’DE ATILDI”

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri 25 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atılırken projeye ilişkin detaylar tekrar hatırlatıldı:

“İlk Evim İlk, İş Yerim, İlk Evim Arsa” projesi 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.

Konutlar yöresel ve yatay mimari olarak inşa edilecek.

Depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli olacak.

Konutlar 5 katı geçmeyecek.

Çevre dostu yapı malzemeleri kullanılacak.

Konutlar; sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

Vatandaşlar, uygun fiyatlı konutlara sahip olabilecek.

Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.