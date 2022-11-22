İki hastaneyi birbirine bağlayan yola TOKİ konut yapacak! Maliyeti 308 milyon TL

İktidarın başta megakent İstanbul olmak üzere birçok kentte hayata geçirdiği plansız uygulamalara bir yenisini daha eklendi. Sancaktepe’deki Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yolunun üzerine, TOKİ’nin konut inşa edeceği ortaya çıktı. Bu hastane, Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için taşınan General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’nın arazi üzerine inşa edilmişti.

İNŞAATIN MALİYETİ 308 MİLYON TL

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, TOKİ, Sarıgazi’ye “420 konut ve 18 adet dükkân” inşa etmek için bir proje hazırlayarak 9 Kasım’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, inşaatın maliyeti, 308 milyon TL olacak. Dosyada, araziye 26 blokun kurulacağı belirtilerek, şöyle denildi: “Proje alanı bulunduğu yer itibariyle, ana yollar yakınında olup, ulaşıma uygun bir noktadadır. Bu nedenle proje sahasının seçimi konut yerleşimi açısından oldukça doğru bir yerdedir.”

YOL İÇİN NE KADAR HARCANDI

Konut projesinin İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ni birbirine bağlamak için yaklaşık bir yıl önce yapılan yolun üzerine inşa edilecek olması dikkat çekti. Bu yolla, iki hastane arasındaki mesafe birkaç dakikaya kadar düşmüş ve hastaların kısa sürede sevkine olanak sağlamıştı. Yol için kamu kurumlarının bütçesinin ne kadar harcandığı ise meçhul.

“KAMU ZARARI, KURALSIZLIK VE CİDDİYETSİZLİK”

Projeyi değerlendiren TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, plansızlığa dikkat çekti. “Bu konut projesi yolun üzerine yapılacağı için bir kamu zararı, kuralsızlık ve ciddiyetsizlik de söz konusu” diyen Köymen, şunları dile getirdi: “Kötü bir dönemde oraya pandemi hastanesi yaptılar. Ardından bir sabah kalktılar ve ‘Sosyal konut yapacağız’ dediler. Bunun için de yer bulmaları gerekiyordu ve Sarıgazi’deki araziyi buldular. Şimdi de hastane yolunun üzerine plansız, projesiz bir şekilde konut yapacaklar. Üzerine konut inşa edecekleri yolu, bir sene önce yaptılar. İktidar, ‘boşaltılan askeri alanları yeşil alan yapacağız’ diyordu. Şimdi konut projeleriyle askeri alanları bu şekilde yapılaşmaya açıyorlar.”

‘EN BÜYÜK’ ŞEHİR HASTANESİ YALAN OLDU

Ülkenin “en büyük” şehir hastanesinin 2013’te Sancaktepe’ye inşa edileceği ve yer olarak da buradaki askeri arazilerin belirlendiği açıklanmıştı. Sonrasında da General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’nın taşınmasına karar verilmişti. Bu karar üzerine kışla, Çorlu’ya taşınmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’daki yerel seçimler öncesinde, “3 bin yataklı şehir hastanesini Sancaktepe’ye kuruyoruz. Şu anda ihale hazırlıklarını yapıyoruz, ihalesini yapacağız ve şehir hastanesinin temelini atacağız” dedi. Aradan yıllar geçse de eski askeri araziye şehir hastanesi kurulmadı. Hastane için üç kez ihaleye çıkılsa da bunlar iptal edildi. Araziye korona virüs salgını nedeniyle Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi inşa edilmişti. Sancaktepe Şehir Hastanesi projesine dair uzun bir süredir açıklama yapılmıyor.