Uykusuzluğa ve sinirlere iyi gelen otlar hangileri

Kaynak: Haber Merkezi
Uykusuzluğa ve sinirlere iyi gelen otlar hangileri
Uykusuzluk ve sinir sorunlarına karşı doğal bir çözüm arayanlar için bazı otlar faydalı olabilir. İşte, ayrıntılar...

Uykusuzluğa ve sinirlere iyi gelen otlar hangileri

Uykusuzluk ve sinir sorunlarına karşı doğal bir çözüm arayanlar için bazı otlar faydalı olabilir. İşte, ayrıntılar...

Şerbetçiotu veya mayaotu adıyla bilinen bir bitkidir. Bu bitki, kendirgiller familyasına ait, tırmanıcı bir ottur. Dişi çiçekleri, salgı tüyleri ve kökü kullanılır. Bu bitki, vücuda kuvvet verir, sinirleri sakinleştirir, uyku getirir, cinsel isteği azaltır, idrarı arttırır, kanı temizler, iştah açar, mide ağrılarını giderir, romatizma ve böbrek taşlarının neden olduğu rahatsızlıkları azaltır, adet düzenini sağlar. Şerbetçioğlu, özellikle aşağıdaki durumlarda iyi gelir:

Uykusuzluk, stres, kaygı ve sinir sistemi sorunlarına karşı sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi vardır.

İdrar söktürücü ve kan temizleyici özelliği ile böbrek, mesane ve idrar yolu enfeksiyonlarını önler veya tedavi eder.

Sindirimi kolaylaştırır, hazımsızlığı giderir, metabolizmayı hızlandırır ve iştah açar.

Diş ağrılarını azaltır, diş eti iltihaplarını iyileştirir.

Adet ve menopoz sıkıntılarını hafifletir, adeti düzenler.

Artrit, romatizma, osteoporoz gibi kemik ve eklem hastalıklarına karşı faydalıdır.

Yanık, kesik, böcek ısırığı, çürük ve küçük sıyrıkları iyileştirir, yaraların enfeksiyon kapmasını önler.

Prostat kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etkisi vardır.

Kadınlarda meme büyütme etkisine sahiptir.

Şerbetçioğlu, çay, krem, yağ gibi farklı formlarda kullanılabilir. Ancak, her bitki gibi şerbetçioğlunun da yan etkileri ve zararları olabilir. Bu nedenle, kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir...

Son Haberler
Seçim öncesi sakın bu tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar iş başında Gündem
Seçim öncesi sakın bu tuzağa düşmeyin! Dolandırıcılar iş başında
Çin yüksek yörünge internet uydusunu fırlattı Dünya
Çin yüksek yörünge internet uydusunu fırlattı
Trump’ın başkanlık adaylığı başka bahara mı kalacak? Savcı aylar önce işaretini verdi Dünya
Trump’ın başkanlık adaylığı başka bahara mı kalacak? Savcı aylar önce işaretini verdi
Abdülhamit'in torunundan Meclis'e skandal çağrı. Laikliğe karşı çıkılmasını istedi Gündem
Abdülhamit'in torunundan Meclis'e skandal çağrı. Laikliğe karşı çıkılmasını istedi
Zonguldak'ta oluşan sis vatandaşlara zor anlar yaşattı Yerel Haberler
Zonguldak'ta oluşan sis vatandaşlara zor anlar yaşattı
Son dakika... Kars'ta deprem Gündem
Son dakika... Kars'ta deprem
Kaynana gelin kavgasında koca kusurlu bulundu! Kocaya 100 bin TL tazminat cezası verildi Gündem
Kaynana gelin kavgasında koca kusurlu bulundu! Kocaya 100 bin TL tazminat cezası verildi