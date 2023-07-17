Uykusuzluk hastalık mı

Uykusuzluk, kişinin uykuya dalmasına engel olan veya uyumamasına neden olan bir uyku hastalığı. Peki, bu durumlarda nasıl teşhis ederiz ve neler yapmalyız?

Uykusuzluk hastalık mı

Editör: Naim Arıoğlu

Uykusuzluk hastalığına sahip olan kişi, uyandığında kendini yorgun hissedebilir. Uykusuzluk sadece enerji seviyesini ve ruh halini değil kişinin sağlığını, iş performansını ve yaşam kalitesini de önemli derecede etkileyebilmekte. Uykunun yeterliliği kişiden kişiye değişebilmektedir, fakat yetişkinler için uyku saatleri 6 ila 8 saat arasında öngörülmektedir. Yine yetişkinlerde strese veya travmaya bağlı olarak (akut) uykusuzluklar yaşanabilir ve bu durum geçici bir süre devam edebilir. Fakat bir ay veya daha uzun süre (kronik) uyku sorunu ile karşı karşıya olan kişilerin en kısa sürede doktora başvurmaları önerilmektedir.

NEDENLERİ NELER

Yetişkinlerin yaklaşık% 50'si zaman zaman uykusuzlukla karşı karşıya kalabilir ve her 10 kişiden 1'i kronik uykusuzluktan şikayet edebilir. Uykusuzluk, kadınlarda erkeklerden yaklaşık iki katıdır ve gençlerden daha yaşlılarda daha yaygın. Uykusuzluk yani imsomnia hastalığına neden olan bazı durumlar şöyledir;

Kronik stres

İlaç kullanımı

Duygusal veya fiziksel rahatsızlık

Gürültü, ışık veya aşırı sıcak

Seyahat sonrası yaşanan jetlag

Depresyon

Tiroid hastalıkları

Psikolojik nedenler

BELİRTİLERİ NELERDİR

Uyku vücut için oldukça önemli bir gereksinim. Uykusuz kalmak kişiye psikolojik olarak etkilediği gibi, ileride ciddi hastalıklara da sebep olabiliyor. İşte o belirtiler:

Gün içinde uyuklama hali

Yorgunluk

Sinirlilik

Konsantrasyon eksikliği

Çok erken uyanmak

Gece uykusundan sonra dinlenmiş hissetmemek

Anksiyete

Gün içinde sıklıkla hata yapma veya uykusuzluğa bağlı kazaların yaşanması gibi belirtiler vermektedir.

Hafıza sorunları

Geceleri uykuya dalmakta zorluk çekme

Gece uyanmak

TEDAVİSİ

Yine akut uykusuzluk denilen kısa süreli uykusuzluk sorunları da tedavisi gerektirmeyebilir. Uykusuzluk, gün içinde çalışmayı zorlaştırıyorsa, doktor tarafından uyku ilaçları önerilebilir. Bu ilaçlar kişinin rahat bir uyku uyumasını sağlayarak, kişinin gün içinde yorgunluk ya da konsantrasyon gibi sorunlar yaşamasının önüne geçer.

Kronik uykusuzluk tedavisinde ise, öncelikle uykusuzluğa neden olan altta yatan sağlık sorunlarının tedavi edilmesi gereklidir. Eğer şüphelenilen hastalıklar tedavi edildikten sonra bile kişi uykusuzluk sorunu ile karşı karşıya kalıyorsa psikolojik değerlendirilmesi istenilebilir.

Ayrıca akut uykusuzluk gevşeme egzersizleri, beslenme düzeni ve uyku kısıtlamaları ile tedavi edilebilir. Bu tarz teknikler için zaman ayırmak ve biraz çaba gereklidir. Fakat doktor tarafından önerilen basit değişiklikler ve egzersizler daha normal bir uyku düzenine geri dönülmesi ve uykusuzlukla başa çıkılmasını sağlar.

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