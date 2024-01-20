Uykudan uyanınca dökülüyorum diyenlere dikkat. Nedenleri belli oldu

Sağlıklı bir uyku uyumak için erken yatsanız bile, bazen yorgun hissederek uyanabilirsiniz. Bunun nedenlerinden biri odanızın havasının kirli olmasıdır. Odanızı yeterince havalandırmazsanız, uyurken az oksijen alırsınız ve bu da yorgunluğa yol açar.

Yorgunluğun diğer sebepleri ise şunlardır:

ALKOL

Alkol vücudunuzun su dengesini bozar, böbreklerinizin işlevini yavaşlatır. Ertesi gün yorgun hissetmemek için alkol tüketiminden kaçınmalısınız.

KİMLER GÜNE DAHA ENERJİK BAŞLIYOR?

Temiz havada uyuyan kişiler, az uyusalar bile, güne enerjik başlarlar. Aynı şekilde, sağlıklı beslenen ve düzenli spor yapan kişiler de uykudan dinç kalkarlar.

SİGARA TÜKETİMİ

Sigara da yorgunluğa neden olur. Sigara içerken vücudunuza karbondioksit girer, kanınızdaki oksijen seviyesini düşürür. Uyku sırasında vücudunuz kendini yeniler. Sigara yerine spor yaparak vücudunuzu sağlıklı tutabilirsiniz.

PSİKOLOJİK NEDENLER

Yorgunluğun bir diğer sebebi de ruh durumunuzdur. Mutsuzluk, parasızlık, stres, kaygı, endişe, ölüm korkusu, depresyon gibi faktörler uyku kalitenizi etkiler ve sabah yorgun uyanmanıza sebep olur.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ

Vücudunuzda D ve B12 vitamini yetersizse, uyku kaliteniz de bozulur. Bu vitaminleri içeren besinleri tüketerek veya güneşli havalarda dışarı çıkarak bu sorunu çözebilirsiniz...

UYKU APNESİ

Uyku apnesi de yorgunluğa neden olabilir. Nefes alıp vermenizde sorun yaşayanlar, uykuları sık sık kesilir. Bu da uyku kalitesini azaltır ve sabah yorgun hissetmenize neden olur.