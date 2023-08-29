Uykusuzluk kazayı getirdi; 2'si çocuk 4 yaralı

Ankara İzmir karayolu Banaz ilçesinde sabaha karşı saatlerde; Ankara yönüne seyir halinde olan Bülent Ş. (47) yönetimindeki 06 AT 3989 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkiine geldiğinde, iddiayı göre sürücüsünün bir anlık uyuklamasıyla kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbarı neticesinde, Banaz itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek takla atıp ters duran araç içerisinde bulunan yaralılara hızlıca müdahale etti.

Şarampolde ters dönen araçtaki yarılar, kurtarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan sürücü Bülent Ş. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan eşi Çiğdem Ş. (45) ve 10 yaşındaki kızları Ayşe Ecem Ş. ile 12 yaşındaki oğulları Abdullah Efe Ş. ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.