Uyurken diri diri yandılar: 3 ölü

Fatih'te 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide yangın çıktı. İçeride uyuduğu öğrenilen 6 kişiyi itfaiye ekipleri yaralı olarak kurtardı. Yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa hastanede öldü.

Uyurken diri diri yandılar: 3 ölü

DHA'nın haberine göre, yangın, Dün Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pidecide saat 02.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Akraba olan 3 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.

ddddd.jpg

31052fc6f710cd391f0a808ca0a624c2.jpg

faf468212ac3c6de56b1d62b4642301d.jpg

7aa059cdbf37782915fdfc6e62382845.jpg

aaaa.jpg

Öne Çıkanlar
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Sivasspor seçime gidiyor Spor
Sivasspor seçime gidiyor
Abdullatif Şener'in oğluna Meclis'te kadrolu iş. CHP tekrar aday göstermemişti Siyaset
Abdullatif Şener'in oğluna Meclis'te kadrolu iş. CHP tekrar aday göstermemişti
Askeri ambulans uçak organ nakli için havalandı Sağlık
Askeri ambulans uçak organ nakli için havalandı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor Ekonomi
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Rusya tıbbi tesisi vurdu: 2 kişi öldü Dünya
Rusya tıbbi tesisi vurdu: 2 kişi öldü
33 yıl sonra masum olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı Dünya
33 yıl sonra masum olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
Bekir Bozdağ’a göre ekonomide kriz yokmuş. Birazcık pahalılık varmış Siyaset
Bekir Bozdağ’a göre ekonomide kriz yokmuş. Birazcık pahalılık varmış