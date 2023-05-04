Uyuşturucu baronu bazadan çıktı... O anlar kamerada

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince Ankara merkezli 52 ilde yapılan operasyonda Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden uyuşturucu örgütünün kritik isimlerinden biri olan Abdulselim Ertürk yakalandı.

Uyuşturucu baronu bazadan çıktı... O anlar kamerada

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, bir yıldır takip edilen uyuşturucu örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 52 ilde eşzamanlı yapılan operasyona, 2 bin 841 polis, 57 narkotik köpeği katıldı.

Özel harekât polislerinden destek alınan operasyonda, ayrıca 4 hava aracı da görev aldı. Operasyonda ile Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket ettiği belirlenen uyuşturucu örgütünün ikinci isim olan Mustafa K.’nin de aralarında bulunduğu 598 kişiden 524’ü gözaltına alındı.

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Yatak bazasında yakalandı

Operasyon çerçevesinde örgütün kritik isimlerinden biri olduğu tespit edilen Abdulselim Ertürk’ün ise İstanbul Esenyurt’ta olduğu belirlendi.

Şafak vakti polis ekipleri tarafından Ertürk’ün kaldığı lüks daireye baskın yapılarak evinde arama yapıldı. Polis ekipleri ilk etapta Ertürk’ü bulamadı fakat bu sırada Ertürk’ün eşi, şüpheli hareketlerde bulunarak, yatak odasındaki yatağın üzerine oturması polisin dikkatini çekti.

Yatak bazasını kaldıran ekipler, uyuşturucu baronu Abdulselim Ertürk’ü yatak altında uzanmış halde buldu. Yatak bazasından çıkarılan Ertürk, güvenlik güçleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Ertürk’ün örgütle torbacılar arasında bağlantı sağladığı, torbacılardan gelen uyuşturucu paralarını toplayarak örgütün hesaplarına aktardığı, torbacılara uyuşturucu sevkiyatını yönettiği, bu nedenle örgütün kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

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