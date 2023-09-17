Uyuşturucu baronu yurt dışına kaçarken yakalandı. 2 gün önce serbest bırakılmıştı

Ev hapsi kararıyla 15 Eylül'de cezaevinden çıkan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul'da gözaltına alındı.

Uyuşturucu baronu yurt dışına kaçarken yakalandı. 2 gün önce serbest bırakılmıştı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu 'Kara Mamba' lakaplı İsaac Bignan'ın 13 Haziran Salı günü Isparta'da yakalanarak tutuklanmıştı.

15 Eylül Cuma günü yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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KAÇMAYA ÇALIŞTI

Evinden çıkan Bignan hazır bekleyen araçla kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı. Yeniden gözaltına alınan Bignan emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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