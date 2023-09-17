Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 4 uyuşturucu satıcısının tutuklandığını belirterek, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz" dedi.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen narkotik operasyonunda 4 zehir taciri tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.