Uyuşturucu baronuna tahliye kararı verildi

Meksika’da tutuklu bulunan ve 31 yıl önce 9 kişinin öldürülmesi sebebiyle Hidalgo Eyaleti Ceza Mahkemesince yargılanan uyuşturucu baronu ve Sinaloa Karteli’nin eski lideri “El Güero” lakaplı Hector Palma Salazar için yargıç, davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle sanığın serbest bırakılmasına karar verdi.

KARARA RAĞMEN HENÜZ SALINMADI

Guerrero Eyaleti’nde olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan yargıcın kararı bugün aldığı ve Palma’nın tutuklu bulunduğu Meksika eyaletindeki Altiplano Hapishanesi’ne yerel saatle 22.15’te gönderilerek sanığın 3 saat içinde serbest bırakılmasını emrettiği bildirildi. Ancak Altiplano Hapishanesi’nin karara rağmen Palma’nın salınması için henüz girişimde bulunmadığı aktarıldı.



DEVLET BAŞKANI OBRADOR TAHLİYE KARARINI KINADI

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Guerrero eyaletindeki yargıç tarafından alınan bu kararı kınadığını ifade ederek, ülkesinde yargının sorunlu işlediğine dikkat çekti. Devlet Başkanı Obrador ayrıca önümüzdeki günlerde kararı veren yargıcın adının açıklanacağını söyledi.

El Güero lakaplı 63 yaşındaki Hector Palma Salazar için 9 Mayıs’ta da tahliye kararı verilmiş, ancak ertesi gün hakkında çıkarılan yeni tutuklama emri nedeniyle hapisten çıkamamıştı.

DİZİYE KONU OLDU

Meksika’da 80’li ve 90’lı yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı yapan Hector Palma, El Chapo lakaplı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman ile birlikte Sinaloa Karteli’ne de liderlik etti. Ancak Palma, 1995 yılında uçağının düşmesi sonucu Meksikalı güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. Daha sonra Meksikalı yetkililer tarafından 2007 yılında ABD’ye iade edilen Palma, 2016 yılında Meksikalı adli makamlara teslim edilmek üzere geri gönderildi.İspanyolca’da açık tenli anlamına gelen Güero lakaplı Hector Palma Salazar’ın suç hikayesi “Narcos: Mexico” adlı diziye konu olmuştu.