Uyuşturucu baskınında 2 kişi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait 2 adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda; 1.950 gram bonzai, 188 gram kenevir tohumu, 32 gram kubar esrar, 12 gram afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanama aparatı (payp) ve 4.750TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.