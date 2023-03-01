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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı   

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.   

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 18:50
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Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı   

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı   
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada 1 şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 3 parça halinde 10,83 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

M.K. (47) isimli şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (İHA)

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