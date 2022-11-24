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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da şüpheli şahıslar, uyuşturucu madde kullanırken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar. 

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 09:56
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Uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandılar

Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 4 şahıs uyuşturucu madde kullanırken yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bıyıklı Mahallesi'nde icra edilen operasyonda uyuşturucu kullanan Z.Ş., M.S, M.G ve N.Ö. isimli şahıslar esrar maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ile kıskıvrak yakalandı. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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