Uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama

DHA'nın haberine göre; BİTLİS ve 2 ilçesinde, 18 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis'in merkezi ile Tatvan ve Güroymak ilçelerinde, önceden belirlenen adreslere operasyon gerçekleşti.

Bitlis'te 4, Tatvan'da 8 ve Güroymak ilçesinde 6 olmak üzere toplam 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 293,49 gram metamfetamin, 42,39 gram eroin, 463,47 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 41 kişiye de 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapıldı.