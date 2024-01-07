Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda, E.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahsın konutunda yapılan aramada, 116,22 gram metamfetamin, 140 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10,31 gram kubar esrar maddesi, 0,29 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi.

E.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.