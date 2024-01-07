Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda, E.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahsın konutunda yapılan aramada, 116,22 gram metamfetamin, 140 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10,31 gram kubar esrar maddesi, 0,29 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi.

E.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Sosyal medyayı ikiye böldü: Baklavalı cheesecake Gündem
Sosyal medyayı ikiye böldü: Baklavalı cheesecake
Sri Lanka'dan İran'a destek Dünya
Sri Lanka'dan İran'a destek
Tarım sektörü banka borçları yüzünden alarm veriyor Ekonomi
Tarım sektörü banka borçları yüzünden alarm veriyor
Müteahhitler şaşırtmamaya devam ediyor: Banyoda yapılmayan havalandırma boşluğu öyle bir gizlendi ki Video
Müteahhitler şaşırtmamaya devam ediyor: Banyoda yapılmayan havalandırma boşluğu öyle bir gizlendi ki
Yasa dışı su ürünleri avcılığına dev ceza Gündem
Yasa dışı su ürünleri avcılığına dev ceza
Türk Hava Yolları’nın uçağına lazer tutuldu Gündem
Türk Hava Yolları’nın uçağına lazer tutuldu
Kuryenin İsyanı: Yemeği teslim etti, döndüğünde motoruna bisiklet kilitlenmişti Video
Kuryenin İsyanı: Yemeği teslim etti, döndüğünde motoruna bisiklet kilitlenmişti