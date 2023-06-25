Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı. İş yerinde ve durdurulan motosiklette uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı

İHA'dan edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik İskenderun'da yapılan çalışmada Sakarya Mahallesi'nde bulunan E.U.’nun iş yerinde yapılan aramada; 2 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy, 91 gram esrar, 1 adet metal esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 20 adet dolu kartuş, 6 adet fişek ele geçirildi.

Esenlik Mahallesi'nde durdurulan motosiklet sürücüsü İ.K.’nin yapılan üst aramasında; 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid, 24 adet captagon, 1 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürüldü.

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