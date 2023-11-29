Uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Bağlar ve 15 Temmuz mahallelerinde iki ayrı evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

23.11.2023 tarihinde evlere yapılan operasyonda M.A.D. ve R.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 kilo 965 gram marihuana, 13 gram marihuana tohumu, 456 gram kokain, 2 adet vakum makinesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 160 bin TL, bin 400 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulaması sırasında M.A.D.’nin “Mala Zarar Verme” suçundan suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan biri kadın 2 zanlı, 23 Kasım'da adli makamlara sevk edildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.