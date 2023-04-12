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Uyuşturucu tacirlerine jandarma baskını

Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 30 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca, ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:30
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Uyuşturucu tacirlerine jandarma baskını

Uyuşturucu tacirlerine jandarma baskını
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Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların izini süren jandarma ekipleri 3 şüpheliyi tespit ederek teknik ve fiziksel takip başlattı.

Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin. 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)                                     

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