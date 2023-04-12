Uyuşturucu tacirlerine jandarma baskını

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların izini süren jandarma ekipleri 3 şüpheliyi tespit ederek teknik ve fiziksel takip başlattı.

Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin. 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)