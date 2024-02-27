Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 tutuklama

Kaynak: İHA
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 tutuklama
Osmaniye’de polisin son günlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 11 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu madde üretimine ve satışına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

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Yapılan aramalarda, 11 kilo 650 gram skunk, 2 kilo 391 gram esrar, 3.125 sentetik ecza, 448,68 gram bonzai, 302,15 gram metamfetamin, 3.02 gram eroin, 0,4 gram hint keneviri tohumu, 4 tabanca, 4 şarjör ve 18 fişek, 3 hassas terazi, 5.300 tl para ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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