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Uyuşturucudan cezaevine girdi, kriz geçirip hayatını kaybetti

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapma suçundan cezaevine giren genç kız, fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 21:54
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Uyuşturucudan cezaevine girdi, kriz geçirip hayatını kaybetti

Uyuşturucudan cezaevine girdi, kriz geçirip hayatını kaybetti
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(İHA) - Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanan Beyza Sağ (21), geçtiğimiz günlerde cezaevine girdi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç kız, birden fenalaşarak kriz geçidi.

Görevlilerin ihbarı üzerine cezaevine giden sağlık görevlileri, fenalaşan hükümlüyü Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Sağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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