Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına gizlemişler

Bingöl Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında yapılan kontroller esnasında araçta bulunan S.D. ve A.A. isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan aramada, S.D. isimli şahsın üzerinde 23 gram, aracın bagaj kısmında bulunan salça kovaları ve patates çuvallarının içine gizlenmiş vaziyette 10 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili S.D ve A.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.