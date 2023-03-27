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Bu kadarına da pes! Uyuşturucuyu sakladığı yer şoke etti

Kütahya’da uyuşturucuyu ayakkabılarının tabanına gizleyerek taşıyan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 22:36
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Uyuşturucuyu sakladığı yer şoke etti

Bu kadarına da pes! Uyuşturucuyu sakladığı yer şoke etti
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşılan N.D.'nin içerisinde bulunduğu araç tespit edildi. 

Uyuşturucu kuryesinin aracı il merkezinde Eskişehir yolu girişinde durduruldu. Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrollerde ayakkabı taban alt kısmına zulalanmış satışa hazır vaziyette kilitli poşet içerisinde 14 parça halinde toplam 15.45 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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