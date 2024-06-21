Uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Kaynak: İHA
Uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.T.'nin (26) şehre uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek arama gerçekleştirdi.

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Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, 177,15 gram uyuşturucu madde, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, iki adet ruhsatsız tabanca ve dokuz adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla emniyete götürüldü.

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