Uyuz hastalığı tedavisinde yeni dönem

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “Bugüne kadar uyuz tedavisinde kullanılan sürme ilaçlar ve kremler nedeniyle uzun ve zahmetli bir tedavi dönemi yaşanıyordu. İvermektin etken maddeli oral tabletin kullanımıyla hasta; hızlı, etkili ve zahmetsizce tedavi edilebiliyor” sözlerini kullandı.

Tarihin en eski hastalıkları arasında yer alan ve günümüzde de insanlar arasında yaygın olarak görülen uyuz hastalığı tüm dünyada artışını sürdürüyor. Ülkemizdeki uyuz vakalarında da son 3-4 yılda geçmişe oranla ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle ülkemizi derinden etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelenen deprem sonrasında afet bölgesindeki yaşam koşullarında yaşanan aksaklıklar, hijyen kurallarının yeterince uygulanamaması ve toplu yaşam gibi koşullar bulaşıcılığı yüksek uyuz hastalığının artışında önemli bir etken olma riski taşıyoruz.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, uyuz hastalığının yaygınlığı, belirtileri ve uyuz hastalığı tedavisinde güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de Uyuz hastalığında beklenen tedavinin uygulanmaya başladığını belirten Kutlubay, Nobel ödüllü molekül İvermektin’in artık Türkiye’de uyuz tedavisinde kullanıldığını ifade etti.

GECE KAŞINTISI UYUZ BELİRTİSİ

Son zamanlarda uyuz sıklığında artış olduğunu söyleyen Kutlubay, ''Özellikle son 5-6 ay içinde uyuz tanısı alıp gelen hastalarımızın sayısı çoğaldı. Aile olarak da uyuz hastalığına yakalanıp gelenler var. Kovid döneminde aile içi bulaşlar çok artmıştı. Uyuz tedavisini hasta olan kişinin yanında ailesine de uyguluyoruz. Parmak aralarında, el bileğinde, vücudun kıvrım yerlerinde ve erkeklerin genital bölgesinde gece kaşıntılar başlıyorsa kişi uyuzdur. Gece kaşıntısı uyuzda esastır'' diye konuştu.

“HASTALIĞIN BULAŞMASI İÇİN SIKI TEMAS GEREKİR”

Son yıllarda uyuz vakalarının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, Uyuz hastalığının bir kişiden başka bir kişiye bulaşması için sıkı bir temas gerektiğini söyledi. Kutlubay, ''En az 15 dakikalık sıkı temas olması lazım. Uyuzlu bir kişinin eşyasını kullandığınızda bulaş riski oluyor. Uyuz belirtisi ortaya çıkması için temastan üstünden 15 günlük süre geçmesi gerekiyor'' dedi.

“TÜRKİYE PİYASASINA YENİ GİREN İLAÇ SAYESİNDE UYUZU DAHA ETKİN TEDAVİ EDEBİLİYORUZ’’

Hastalığın tedavisindeki güncel gelişmelere de dikkat çeken Kutlubay, “Doğru tedavi görüp iyileşemeyen hastalar var. Hastalara karışımdan oluşan ilaçlar öneriyorduk. Daha önceki piyasada mevcut olan ilaçlara karşı direnç vardı. Son birkaç aydır ilaç konusunda iyi haberler aldık. İvermektin ilacı son birkaç aydır ülkemizde kullanılmaya başladı. Türkiye piyasasına yeni giren ilaç sayesinde uyuzu daha etkin tedavi edebiliyoruz. Bu ilaç olmadan önce yurt dışından bu ilacı getirmeye çalışıyorduk. Ağızdan alınan bu ilaç ile uyuzu tedavi ediyoruz. 15 kilonun altına bu ilacı veremiyoruz. İvermektin ile uyuzu içerden bitirebiliyor’’ şeklinde konuştu.