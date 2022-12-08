Uzaktan bir işi bulmak için uygulayabileceğiniz 5 taktik

Bu yıl seyahat hayallerinize başlamak istiyorsunuz ancak uzun bir süre boyunca hiçbir gelirinizin olmaması fikri size pek mümkün görünmüyor. Neyse ki modern iş dünyası gelişiyor ve uzaktan çalışarak gelir elde etmek pek çok sektörde giderek yaygınlaşıyor.

Doğru becerilere ve deneyime sahip olmanızın yanı sıra bir bilgisayara ve internete güvenilir bir şekilde erişebilmeniz koşuluyla, dünya sizin istiridyenizdir. Biraz strateji, sezgi ve yaratıcı düşünceyle, seyahat hayallerinizi gerçekleştirirken pozitif bir nakit akışı sağlamanın ve günlük harcamalarınızı karşılamanın bir yolunu bulabilirsiniz.

1. İş ararken spesifik olun

Bir ilanda özellikle "uzaktan" veya "evden çalışma" yazmıyorsa, bu büyük olasılıkla çalışma alanına gitmenizi gerektirecek bir pozisyondur. Aramanızı bu anahtar terimlerle daraltmak, uygun olmayan işleri gözden geçirmek için harcayacağınız zaman ve çabadan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Standart bir Google araması sizi ileriye götürecek olsa da, iş arama stratejinizi mümkün olduğunca spesifik olacak şekilde değiştirmeniz gerekecektir. birden fazla iş ilanına aşina olmak, iş avınızı optimize etmek için çok önemli olacaktır. Özellikle uzaktan iş ilanları için tasarlanmış sitelerin nasıl kullanılacağını öğrenmek, etkili arama ile internette amaçsızca dolaşma arasındaki fark anlamına gelebilir.

2. İyi hazırlanmış bir çevrimiçi varlık oluşturun

Uzaktan çalışanları işe almak zorlu bir süreçtir. Geleneksel mülakat süreci yerine, işe alım yöneticileri adayları tanımak için alternatif bir yol bulmalıdır. Bu durumlarda, genellikle internet aramalarından elde edebilecekleri bilgilere güvenirler. Güncel bir LinkedIn profili ve en iyi çalışmalarınızı sergileyen güncel, profesyonelce yazılmış bir CV ve portföy dahil olmak üzere güncel bir profesyonel varlık tuttuğunuzdan emin olun. Bazı online platformlar özgeçmiş oluşturmanızda size yardımcı olabilir, mesela iş arayanlar tarafından en çok tercih edilenlerden biri olan CVmaker ile CV hazırlama sürecinizi son derece hızlandırabilirsiniz.

Uzaktan çalışanları işe alırken, şirketler asgari denetim altında üretilen kaliteli iş geçmişini görmek ister. Gerekirse, kendiniz hakkında ikna edici bir anlatı hazırlamak ve çalışmalarınızı sergilemek üzere düzenlemek için bir profesyonelden yardım alın. LinkedIn gibi sitelerde doğrudan kişinin profiline tavsiye yazma özelliği bulunmaktadır. Önceki yöneticilerinizden ve iş arkadaşlarınızdan profilinizde yer alan tavsiyeler güvenilirliğinizi ve başvurunuzu artırabilir.

3. Serbest çalışma fırsatlarını keşfedin

Bazen tam zamanlı uzaktan iş bulmak zor olabilir, hatta seyahat yaşam tarzınız için istenmeyen bir durum olabilir. Seyahat maceralarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için esneklik sizin için önemliyse, serbest çalışma sizin can simidiniz olabilir. Kariyer veya İsbul gibi web siteleri bu işleri bulmak için hayati kaynaklar olabilir. Upwork'ün iyi planlanmış yapısı sürece güvenlik ve resmiyet katarak aradığınız türden işleri bulmanızı ve bunlara başvurmanızı kolaylaştırır.

Upwork biraz daha az düzenli olsa da, serbest ve kısa süreli iş fırsatları için bir hazine olabilir. Bir Upworkilanından iş kabul etmeye karar verirseniz, ilanın profesyonel çevrimiçi varlığını iyice araştırdığınızdan ve güvenli bir ödeme yöntemi (tercihen kişisel bilgilerinizi ifşa etmenizi gerektirmeyen bir yöntem) belirlediğinizden emin olun. Serbest çalışmanın belirsizliği sizi rahatsız etmiyorsa, proje bulmanıza ve mümkün olan en kısa sürede başlamanıza yardımcı olacak çeşitli hizmetler de vardır.

4. Belirli şirketlere ulaşın

Yüz yüze işlere benzer şekilde, sanal kapıdan içeri adım atmak için otomatik bir başvuru sistemine güvenmek yerine gerçek insanlarla iletişim kurmak genellikle yardımcı olabilir. Yerinde işlerde olduğu gibi, ağ kurma başarılı bir iş aramanın önemli bir bileşenidir. Belirli bir iş ilanı ilginizi çekiyorsa, pozisyonu doldurmaktan sorumlu işe alım görevlisini bulmaktan ve onunla iletişime geçmekten çekinmeyin.

Etkileşimlerinizi profesyonel ve spesifik tuttuğunuzdan emin olun, işe alım görevlisine tam olarak hangi pozisyon için başvurduğunuzu ve ayrıntılı niteliklerinizi bildirin. İşe alım görevlisinin kim olduğunu belirleyemiyorsanız şirkette benzer rollerde çalışan kişilere ulaşmayı deneyin. Özgeçmişinizi doğrudan yöneticiye iletmek isteyen birini bile bulabilirsiniz.

5. Talebin yüksek olduğu pazarları araştırın

Çevrimiçi dil eğitimi, İngilizce'nin çok aranan bir beceri olmasıyla birlikte gelişen bir sektördür. Hızlı bir çevrimiçi arama, çevrimiçi dil hizmetleri ve işe almak istedikleri öğretmen türleriyle ilgili çok sayıda bilgi sağlayabilir.

Bu işler, benzersiz seyahat fırsatlarının yanı sıra genellikle istikrarlı ve güvenilir gelir sağladıkları için oldukça caziptir. Dikkatli olun, bazı hizmetler sadece öğretilecek dilde akıcılık gerektirirken, diğerleri bir üniversite derecesi veya başka bir profesyonel öğretim kimlik bilgisi gerektirir. Başvuru sürecine zaman ayırmadan önce iş gerekliliklerini iyice araştırdığınızdan emin olun.

Uzaktan işlerin yoğun olduğu diğer sektörler blog/makale yazarlığı, web geliştirme ve akademik özel derslerdir.