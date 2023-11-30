Uzaya gönderilen en garip eşyalar. Bazılarına çok şaşıracaksınız

İnsanoğlunun uzay yolculuğu sırasında uzaya çok sayıda garip eşya gönderildi. Bazı eşyalara çok şaşıracaksınız.

SON GÜNCELLEME: Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
Uzaya gönderilen en garip eşyalar. Bazılarına çok şaşıracaksınız

Rusların 1957’de uzaya fırlattığı Sputnik-1 uydusu ve Ay’a insanların ilk ayak basması ile başlayan büyük yolculuk zaman zaman yaşanan aksamalara rağmen devam ediyor. Mars’a kadar uzanan uzay macerasında Dünya’dan fırlatılan uzay araçlarında çok değişik eşyalar da gönderildi. İşte Uzaya gönderilen en garip eşyalar:

THE BEATLES’IN ACROSS THE UNIVERSE ŞARKISI

Müzik tarihinin en başarılı gruplarından biri olan Beatles’ın Across the Universe şarkısı NASA tarafından uzaya sinyalle yazıldı. Söz konusu şarkı John Lennon ve Paul McCartney tarafından yazılmıştı. Şarkının uzaya mesaj olarak gönderilmesi fikri büyük bir The Beatles hayranı olan müzik tarihçisi Martin Lewis tarafından ortaya atıldı.

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LEGO FİGÖRÜLERİ

NASA’nın Juno uzay aracı, 5 Ağustos 2011’de Dünya’dan ayrıldığında yanında üç tane de Lego figürü götürdü. Juno ile gönderilen Lego figürleri Antik Roma tanrısı Jüpiter, Jüpiter’in eşi olan Juno ve Jüpiter hakkında önemli keşifler yapan Galileo Galilei’nin figürüydü.

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TESLA ARACI

6 Şubat 2018’de SpaceX, uzay giysisi giydirilmiş bir mankenin içinde olduğu Tesla Roadster’i uzaya gönderdi. Tesla Roadster’in direksiyonunda olan mankene de Starman adı verildi.

SpaceX, Roadster’in uzayda süzülmesi sırasında da bir canlı yayın yaptı. Aracın direksiyonunun yanında bulunan ekranda “panik yapma” yazısı görülüyordu.

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LUKE SKYWALKER’IN IŞIN KILICI

Sinema tarihinin en çarpıcı serilerinden biri olan Star Wars’un epik karakterlerinden Luke Skywalker’ın kullandığı ışın kılıcı da uzaya gönderilen eşyalar arasında yer aldı. Serinin 6. Filmi olan ‘Return of te Jedi’da kullanılan ışın kılıcı 2007 yılında yedi astronotla beraber uzaya gönderildi.

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MICKEY MOUSE ÇİZİMİ

1928 yılında Walt Disney tarafından yaratılan Mickey Mouse, aynı zamanda Walt Disney’in kendisi tarafından seslendirilmiştir. Mickey Mouse yıllarca çizgi filmlerin vazgeçilmez ve en bilinen karakterleri olmaya devam etmiş, günümüzde de bu durumu hala devam ettirmektedir. NASA tarafından uygulamaya koyulan bir uzay programında Mickey Mouse uzaya yollanmıştır. Dünya genelinde neredeyse bütün çocukların kalbini fetheden bu çizgi film karakteri, belki de uzayda bulunan başka akıllı medeniyetlerin çocuklarının da kalbini fetheder.

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STAR TREK’İN YARATICISININ KÜLLERİ

Uzay denince ilk akla gelen yapımlardan biri olan Star Trek serisi, Türkiye’de ilk defa tek kanallı yıllarda yayınlanmaya başlanmıştı. Hatta usta aktör Sadri Alışık’ın kült karakteri ‘Turist Ömer’ bile bir filmini Star Trek evreninin içinde çekmişti. Turist Ömer Uzay Yolunda adlı film, ‘orijinal seri’ olarak bilinen ilk dizinin ilk bölümü baz alınarak çekilmişti.

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Star Trek’in yaratıcısı Gene Roddenberg, arkasından ilginç bir vasiyet bıraktı. Roddenberg, ölümünün ardından kalıntılarının uzay gönderilmesini istedi. Gene Roddenberg’in ölümünün ardından küllerinin bir kısmı STS-52 misyonu için gönderilen Columbia aracı ile uzaya gönderildi.

Bir diğer örnek ise 1930’larda Pluton’u keşfeden Amerikalı gökbilimci Clyde Tombaugh’dur. Tombaugh’un külleri 2006 yılında Pluton’a gönderilen bir uzay aracı ile uzaya gönderildi.

PİZZA

2001 yılında Pizza Hut firması ilginç bir girişime öncülük etti. Pizza Hut, Rus uzay ajansı Roscosmos ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) pizza teslim etmek için bir anlaşma yaptı. ISS’ye pizza gönderilmesinin maliyetinin o günlerde 1 milyon dolar olduğu açıklandı. Pizza Hut tarafından uzaya gönderilmek üzere özel olarak hazırlanan pizza, ISS’de bulunan Rus kozmonot Yuri Usachov’a teslim edildi.

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