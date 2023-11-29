Yıldızların doğumunun görüntüleri ortaya çıktı

James Webb Uzay Teleskobu, yıldızları oluşurken görüntüledi. Görüntüler dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yıldızların doğumunun görüntüleri ortaya çıktı

James Webb Uzay Teleskobu, gezegenlerin oluşumunu ortaya koyabilecek yeni bir görüntü yakaladı.

Bu görüntüde, Küçük Macellan Bulutu içinde NGC 346 adı verilen genç bir yıldız topluluğu görülüyor.

Bu yıldız topluluğu, Dünya’dan en az 200 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu yıldız topluluğundaki ortamın, evrenin ilk dönemlerinde yeni yıldızların hızla meydana geldiği ortama benzer olduğu düşünülüyor. Bu görüntü sayesinde, bilim insanları yıldızların nasıl doğduğunu ve geliştiğini izleyebiliyor.

Ayrıca, bu görüntüde gezegenler de bulunuyor olabilir. Bu da, evrende yeni gezegenlerin bilim insanlarının tahmin ettiğinden daha önce oluşmaya başladığı anlamına gelebilir.

Bu yıldız topluluğunu inceleyen gökbilimciler, Büyük Patlama’dan yaklaşık iki ya da üç milyar yıl sonra gerçekleşen “kozmik öğle” döneminde ilk yıldızların nasıl şekillendiğini anlamaya çalışıyor.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Yakın Kızılötesi Kamerası'ndan (NIRCam) alınan görüntüde yer alan NGC 346, 200 bin ışık yılı uzaklıktaki bir nebulanın içindeki dinamik bir yıldız kümesi olduğu bildirildi.

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NASA tarafından 11 Ocak'ta yayınlanan bu görüntü, gezegenimizden yaklaşık 200 bin ışık yılı uzaklıkta bir bulutsunun içinde yer alan genç bir yıldız kümesi olan NGC 346'yı göstermesiyle dikkat çekti.

Bilim insanları bu teleskopun bize sadece yıldızların değil, gezegenlerin de nasıl oluştuğuna dair bir fikir vermiş olabileceği anlamına geldiğini dile getirmesi dikkatlerden kaçmadı.

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