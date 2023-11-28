2.500 ışık yılı uzaklıktaki muhteşem görüntüler

Hubble Uzay Teleskobu, 2.500 ışık yılı uzaklıktaki Halka Bulutsusu'nu görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
2.500 ışık yılı uzaklıktaki muhteşem görüntüler

Hubble Uzay Teleskobu, 2013 yılında Halka Bulutsusu’nun bu muhteşem görüntüsünü yayınladı. Bu görüntü, gözlemevinin en popüler görüntülerinden biri oldu.

Bulutsu, Dünya’dan bakıldığında elips şeklinde görünüyor. Fakat gökbilimciler, bulutsunun yapısını, gelişimini, fiziksel durumunu ve hareketini anlamak için Hubble verilerini yerden alınan verilerle birleştirdi. Bu çalışma, bulutsunun aslında bozuk bir simit şeklinde olduğunu gösterdi.

Eylül ayında James Webb Uzay Teleskobu, Halka Bulutsusu’nu daha önce hiç görülmemiş detaylarla inceledi.

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Halka Bulutsusu, yakıtı tükendiğinde dış katmanlarını uzaya fırlatan bir yıldızdan oluşan tipik bir gezegenimsi bulutsudur. Bu bulutsu, M57 ve NGC 6720 olarak da bilinir ve Dünya’ya yaklaşık 2.500 ışık yılı uzaklıktadır.

Webb’in Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) ile çekilen yeni görüntüler, çok yüksek çözünürlük ve hassasiyet sunuyor.

Webb’in fotoğrafı, Hubble’ın 10 yıl önce çektiği fotoğrafla kıyaslandığında aradaki fark açıkça görülüyor.

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