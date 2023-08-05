Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı

James Webb Uzay aracı, yaklaşık 1.470 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız sisteminin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsünü kaydetti. "Soru işareti" şekli ne anlama geliyor?

Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı

NASA’nın, James Webb Uzay Teleskobu en son görüntüsünde soru işaretine benzeyen bir cisim kaydetti.

Cisim, resmin odağının alt kısmında ufak bir nokta gibi görülüyor ve Herbig-Haro 46/47 olarak adlandırılıyor.

CHİP.com’da yer alan bilgilere göre; Onlarca yıldır incelenen bir çift genç yıldızdan oluşuyor. Yıldızlar, karanlık bir bulutsunun kenarında bulunuyor ve bu nedenle görünür ışıkla gözlemlendiklerinde pek görkemli görünmeyebilirler. Ancak JWST’nin kızılötesi gözleri, bu katmanların çok daha ötesindeki bakışı ile bu iki bebek yıldızın ortamı hakkında çok daha fazlasını açığa çıkarmayı başardı.

Uzay teleskobu, evren hakkında o kadar keskin bir görüşe sahip ki, bu gözlemindeki çoğu arka plan nesnesi aslında galaksilerden oluşuyor. Karakteristik bir şekilde dışa doğru uzanan altı huzmeyi içermeyen herhangi bir şey, galaksimizin çok ötesinde bir şey ve soru işareti de bunların arasında yer alıyor.

GÖRÜNTÜ NE ANLAMA GELİYOR?

Bu cismin tuhaf şekli için olası bir açıklama, bir galaksi birleşmesi olduğu, ya da iki galaksinin etkileşime girmeye başladığı bir yer olduğu olabilir. Yerel evrenimizde de bu tür birkaç çift biliyoruz ve bunlara ünlü bir örnek olarak Fareler Galaksileri gösterilebilir.

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