Uzaydan Dünyaya paraşütle atlanılır mı? Kaç saat sürer

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünyaya atlamak isteyen paraşütle atlama yapmadan önce, özel bir kıyafete ihtiyaç duyar. Rekoru elinde tutan Felix Baumgartner’in bile atmosfer dışına çıkmadığı halde benzer giysiler giymek zorunda kaldı. Bu seferki kıyafet ise çok daha geliştirilmiş olmak zorunda.

DÜZGÜN İNİŞ YAPILAMAZ

ISS’ten Dünya’ya doğru zıplayarak düzgün bir iniş sağlanamaz. Hatta yer yüzüne ulaşmanın 2.5 sene sürebileceği ifade ediliyor. Fakat düşüşün bu kadar uzun sürmesinin nedeninin yükseklik olmadığı ifade ediliyor.

Atmosferin dışından yapılan dikey düşüşlerin tahmini olarak 2.5 saat süreceği ifade ediliyor. Fakat astronotlar istese de direkt olarak Dünya’ya doğru zıplayamaz. Bunun yerine sadece yörüngedeki hareket eksenini değiştirmiş oluyor.

ISS’DE DÜNYAYA ATLAMAK İÇİN SÜREÇ

Fakat hissetmesi zor olsa da sürekli olarak bir çekim kuvvetine maruz kaldığı için belirli aralıklarla yörüngeye tekrar oturmasını sağlayan itici motorları kullanıyor. Aksi takdirde birkaç yıl içerisinde yeryüzüne düşecektir. Dolayısıyla ISS’ten paraşütlü atlama yapmak için Dünya’ya doğru zıplamak isteyen kişi, yörüngede aynı hızda döndüğü için tek yaptığı şey süreci biraz hızlandırmak olacaktır.

UZAY ÇÖPLÜĞÜ EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİR TANESİ

Varsayım olarak bu özel giysinin bir insanı 2.5 yıl boyunca besleyebileceği aktarıldı. Bunun nedeni ise önümüzdeki yıllarda uzay ve havacılığın en büyük problemi haline gelecek olan uzay çöplüğü.

ATMOSFERDEN ATLAYAN KİŞİNİN GÖGSÜNE SAVAŞ UÇAĞI PİLOTLARININ HİSSETTİĞİNDEN DAHA YÜKSEK BASINÇ UYGULANACAK

Bir şekilde bu adımın da aşıldığını düşünürsek, hala bazı engeller bulunuyor. Örneğin atmosfere girdikten sonra yavaşlamak. Atmosfere yüksek hızda giren paraşütçünün göğsünde 8G-10G gibi savaş uçağı pilotlarının hissettiğinden bile yüksek bir basınç olacaktır.

Ayrıca hipersonik hızda Dünya’ya doğru düşüş sırasında paraşütün açıldığı anda paramparça olacağını söyleyebiliriz. Hatta ayaklar aşağı doğru bir şekilde düşüyorsa muhtemelen vücuttaki bütün kan beyne dolmak için baskı uygulayacaktır. Eğitimli bir savaş pilotu ve astronotlar bile bununla başa çıkamayabilir.

BİR DİĞER PROBLEM DE SICAKLIK

Bu yükseklikte -80 derecede donmak gerekirken, tahmini olarak ses hızının 8 katında hareket edildiği için atmosfer -hava molekülleri- ile giysi arasındaki sürtünmeden dolayı 1.650 derecelik (demiri eritecek kadar) bir ısı ortaya çıkacak. Fakat tüm engelleri aşarak 41 km yüksekliğe kadar gelinebilirse paraşüt açarak yere iniş gerçekleştirilebilir.