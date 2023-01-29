James Webb Uzay Teleskobu oksijenli gezegen keşfetti. Bugüne kadar yapılan en uzak keşif

James Webb Uzat Teleskobu son 6 ay içinde son derece uzak birkaç galaksi bulmayı başardığını kaydetti. Gökbilimciler bunlardan birinde oksijen olduğunu düşünüyor. Bu, değerli kimyasal elementin şimdiye kadar kaydedilen en uzak tespiti olarak tanımlandı.

Galaksi GHZ2/GLASS-z12 adını taşıyor ve JWST tarafından tespit edilen ışık Büyük Patlama'dan sadece 367 milyon yıl sonrasından geliyor. Nagoya Üniversitesi'nden başyazar Tom Bakx konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gözlemsel bir astronom olmak için çok heyecan verici. JWST sonuçlarını test edecek gözlemlerin durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebildik" dedi.

Oksijenin varlığı bu uzak galaksiler hakkında çok şey ortaya koyuyor. Evrende ilk parlayan yıldızlar sadece hidrojen ve helyumdan oluşuyordu. Merkezlerindeki nükleer süreçler, yıldızlar yaşlandıkça ve genişledikçe dağılan ve (bazı durumlarda) sonunda patlayan diğer birçok elementin oluşumuna yol açtı. İlk galaksilerdeki bu ilk yıldızları anlamak, galaksi evriminin mevcut resmini tamamlamak için çok önemli. JWST ve ALMA sayesinde bu ilkel nesneleri tanımaya başlayabiliyoruz.

Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden yazar Jorge Zavala da keşif ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Parlak çizgi emisyonu, bu galaksinin gaz rezervuarlarını hidrojen ve helyumdan daha ağır elementlerle hızla zenginleştirdiğini gösteriyor. Bu da bize ilk nesil yıldızların oluşumu, evrimi ve yaşam süreleri hakkında bazı ipuçları veriyor. Oksijen gazı ile yıldızların emisyonu arasında gördüğümüz küçük ayrım, bu erken galaksilerin, gazı galaksi merkezinden galaksiyi çevreleyen bölgeye ve hatta ötesine fırlatan şiddetli patlamalardan muzdarip olduğunu da gösterebilir."