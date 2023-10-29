Uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi

Erzincan'da Keşiş Dağları'nda uzaydan görülebilen ve dünyanın en büyük 100 sıra dışı eserinden biri olan Atatürk portresi 4 bin ton beton kullanılarak yenilendi.

KAYNAK: DHA
Uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi

Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük Atatürk portresi için hummalı çalışmalar tamamlandı.

Erzincan'da Keşiş Dağı'na 1982 yılında 7500 metrekare alana yapılan 176 metre boyundaki Atatürk portresinin yenilenmesi için çalışmalar 26 Ağustos'ta başladı.

UZAYDAN GÖRÜLEBİLİYOR

Uzaydan görülebilen ve dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı eserden biri olan portrenin yenilenmesi için ressam Mustafa Aydemir, Ata Tepe ismi verilen bölgede ekibiyle birlikte çalıştı.

4 BİN TON BETON KULLANILDI

Günde 35 kişinin görev aldığı portrenin betonarme haline getirilmesi için çelik kazıklar çakıldı ve 4 bin ton beton kullanıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun'un destek verdiği çalışmaların mali giderleri ise Aydemir'in iş adamı arkadaşları Mustafa Can, Ali Üstay, Mehmet Özbakır ve Şükrü Ergün tarafından karşılandı.

AÇILIŞI BUGÜN YAPILACAK

Yenilenen Atatürk portresinin açılışı Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde yapılacak.

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