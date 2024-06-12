Üzerine traktör devrilen şahıs yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Üzerine traktör devrilen şahıs yaşamını yitirdi

Çine, Aydın'da meydana gelen olayda, bir traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Elderesi Mahallesi'nde akşam saatlerinde gerçekleşen kaza, 55 yaşındaki Naci Lüle'nin kontrolünü kaybettiği traktörün yaklaşık üç metrelik bir yükseklikten aşağı düşmesiyle sonuçlandı. 48 ADP 603 plakalı aracın altında kalan Lüle, olay yerine çağrılan acil servis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye ve jandarma ekiplerinin de hızla intikal ettiği kaza yerinde yapılan ilk incelemelerde, Lüle'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yetkililer, kaza hakkında derhal soruşturma başlattı.

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