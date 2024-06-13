Bahçeli de Ayşe Ateş ile görüşür mü?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi cinayet ile katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi ve çocuklarını kabul ederek dedi ki;

"Bu suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya ve evlatlarının yanında olmaya devam edeceğiz."

Ayşe Ateş çok duygulu açıklama yaptı:

“Sayın Özel, hiçbir siyasi çıkar gözetmeden, yalnızca adalet duygusuyla bana ve kızlarıma kol kanat germeye, adalet yürüyüşümüzde en ön saftaki yerini almaya devam ediyor.

1 Temmuz’da ilk duruşmaya katılacağını söylemek bizi ziyadesiyle mutlu etti.

Kızlarıma bir baba edasıyla yaklaşıp hem şefkat gösterdi hem de güven verdi. Bir kız babası olarak evlatlarımın yaşadığı yoksunluğu en içten şekilde hissettiğine şahit oldum.

Eve dönerken iki kızımın da yüzü gülüyordu. Kızlarımın yüzünü güldürdüğü için minnettarım. İyi insanlar uzun yaşasın. Bu dünyanın iyi insanlara ihtiyacı var.

Hukuka güvenen, adalete inanan güzel kalpli, vicdan sahibi insanlar olduğu müddetçe adliye koridorlarının bütün kötülerin cehennemi olacağından da hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile kızları Bengisu ve Banu Çiçek Ateş'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Ayşe Ateş, “X” hesabından özetle şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan, beni ve kızlarımı makamında kabul etti. Bir buçuk saat boyunca süren görüşmeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Beni ve kızlarımı tek tek dinledi. Kızlarıma hediye verdi. Şahsına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kısa bir özet geçeceğim:

Bugüne dek Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sessizliğinden güç alarak tehdit ve iftiraları ile bize hayatı zindan eden, çocuklarımın aldığı nefesi burnundan getiren, suçu ve suçluyu öven her kim varsa dün ne söylediğine bakarak yarın ne konuşacağını düşünsün.

Çünkü adalet yerini muhakkak bulacak, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak.”