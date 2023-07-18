Üzerlik otu astıma iyi gelir

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan astıma iyi gelen üzerlik otunun faydaları dikkat çekti.

Üzerlik otu; Astım semptomlarını hafifletir.

ASTIM NEDİR?

Astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Astımda; alerjenler, duman, soğuk hava veya egzersiz gibi tetikleyicilere yanıt olarak, hava yolu etrafındaki düz kaslar kasılır ve mukus adı verilen yapışkan salgının üretimi artar. Bu durum hava yolunun daralmasına neden olur. Çeşitli tetikleyicilere yanıt olarak gelişen astım atakları hırıltıya, nefes darlığına ve öksürüğe neden olabilir.

ÜZERLİK OTU NASIL KULLANILIR?

Kozmetik sektöründe bitki ekstraktı olarak formülasyona katılarak ağrı kesici özelliğe sahip krem başlıkları arasında yer alır. Bu amaçla, ağrının yoğun hissedildiği baş bölgesinde ve bacak bölgelerinde kullanımı desteklenir. Gıda takviyesi olarak kapsül, toz ve tablet formunda günlük RDA değerlerine göre kullanımı sağlanır. Çay olarak tüketimi ise kolay hazırlama yöntemi ile daha çok tercih edilebilir.

ÜZERLİK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Yaz aylarında toplanan üzerlik otu tohumları, 1 yemek kaşığı olacak şekilde kaynatma haznesine alınır. Kısık ateşte ocak üzerine 2 bardak su eklenerek demlenmeye bırakılır. Demlenme süresi 5-15 dakika arasında ısıtıcı gücüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu süre zarfında, ısıtıcı haznenin ağzı kapatılarak besin değerleri büyük ölçüde korunabilir. Son olarak, çayı süzerek bardağa alınarak günde bir bardak olacak şekilde içmeye hazır hale gelir.