Nazar otu olarak bilinen üzerlik otu kötülükleri uzaklaştırmak ve nazarı bozmak için yakılmaktadır. Üzerlik otunun sağlığa da pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, üzerlik tohumu nedir? Üzerlik tohumu faydaları neler?

ÜZERLİK TOHUMU NEDİR?

Üzerlik tohumu halk dilinde nazar otu şeklinde de bilinen, beyaz çiçekli bir bitkidir. Otsu bir bitki olan bu tohum, çay şeklinde tüketilir. Aynı şekilde yakılan bu otun, nazarı aldığı ve kötülükleri uzaklaştırdığına inanılır.

Tohumdan elde edilmiş olan yağlar, tıbbi açıdan da tedavi adına kullanılmaktadır.

ÜZERLİK TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?

Üzerlik tohumunun yararları;

- Üzerlik tohumu, üst solunum yolları için oldukça yararlıdır. Bilhassa burun tıkanıklığı açısından çok etkilidir.

- Stres ve depresyon gibi olumsuz durumları önlemektedir.

- Antioksidan etkilere sahip olduğundan; grip, nezle, burun tıkanıklığı gibi pek çok hastalığın oluşmasını engeller. Oluşan rahatsızlıkların daha kısa zamanda iyileşmesine imkan tanır.

- Hormonların sağlıklı bir şekilde salgılanmasına yardımcı olan bu tohum, bilhassa adet döneminin düzensizliğini giderir. Bu dönemde ağrı ve sancı yaşayanların, tohumun çayını içmesi olumsuz etkileri hafifletecektir.

- Saç ve saç derisini olumlu şekilde etkileyen üzerlik tohumu, saçın köklerini güçlendirip, hızlı uzamasına yardımcı olur.

- Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan bu tohum, bağırsaklarda oluşan parazit, bakteri ve kurtların yok olmasına yardımcıdır.

- Strese bağlı olarak yaşanan uyku sorunları ve baş ağrılarını da çözmektedir.

- Üzerlik tohumu çayı, sürekli şekilde tüketildiğinde hafızayı güçlendiren bir etki oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra üzerlik tohumunun insan vücudunda oluşan iltihaplanmaların çok daha hızlı iyileşmesine olanak sağlar.