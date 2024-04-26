Uzman çavuş 3. kattan düştü

Kaynak: İHA
Uzman çavuş 3. kattan düştü
Karabük'te evinin camlarını sildiği esnada 3’ncü kattan düşen uzman çavuş yaralandı.

100. Yıl Mahallesi 1006. Cadde'de meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre H.K. (29) isimli uzman çavuş, evinin camlarını sildiği esnada camın kırılmasıyla 3. kattan beton zemine düştü. Komşuların ihbaru üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra H.K., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen H.K.'nın düştüğü yerde inceleme yaptı.

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