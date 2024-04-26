Uzman çavuş 3. kattan düştü

100. Yıl Mahallesi 1006. Cadde'de meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre H.K. (29) isimli uzman çavuş, evinin camlarını sildiği esnada camın kırılmasıyla 3. kattan beton zemine düştü. Komşuların ihbaru üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra H.K., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen H.K.'nın düştüğü yerde inceleme yaptı.