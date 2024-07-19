Uzman çavuş, kayınpederinin evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uzman çavuş, kayınpederinin evinde ölü bulundu

Samsun'da 31 yaşındaki uzman çavuşun kayınpederin evinde cesedine ulaşıldı.

Uzman çavuş, kayınpederinin evinde ölü bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir uzman çavuş, kayınpederinin evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallede 618. Sokak'ta meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Uzman Çavuş Konur Alp A.'nın kayınpederinin evinde yakınları tarafından cansız bedeni bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Konur Alp A. yapılan ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesine sevk edildi. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen uzman çavuşun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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