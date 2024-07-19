10 gündür kayıp olan 88 yaşındaki kadının cesedi arazide bulundu

Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan Gülfidan Öztaşkın'dan haber alamayan aile üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri, kaybolduğu bölgede arama başlattı.

Öztaşkın'ın cesedi, hastanede tedavi gören oğlunun evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir arazide hareketsiz olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.