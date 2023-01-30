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Uzman çavuşlara kadro geliyor iddiası

Sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili yasa gündemdeki yerini korurken, kapsam dışı kalan sözleşmeli uzman çavuşlar için yeni bir çalışma yapıldığı ileri sürüldü.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:34
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Uzman çavuşlara kadro geliyor iddiası

Uzman çavuşlara kadro geliyor iddiası
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İktidar partisi yeni bir seçim hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor. Sözleşmeli personele kadro verilmesi ile ilgili yasa gündemdeki yerini korurken, kapsam dışı kalan sözleşmeli uzman çavuşlar için yeni bir çalışma yapıldığı ileri sürüldü.

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan, "Milli Savunma Bakanlığı (MSB) uzman çavuşların özlük haklarında çeşitli konularda iyileştirme yapılmasıyla ilgili düğmeye bastı. Bir çalışma başlattı. Konu henüz çok sıcak" dedi.

Uzman çavuşların muazzaf statüye getirilmesi başta olmak üzere birçok konuda düzenleme yapılacağının altını çizen Doğan "Uzman çavuşların sosyal tesislerden ve Orduevlerinden faydalanması, uzman çavuşlara atama yönetmeliği yazılması gündemde. Uzman çavuşlar, atama yönetmeliği olmadığı için doğu ve güneydoğuda meslek hayatlarının çok büyük bir bölümleri geçiyor. Bu da aile birliklerini, aile bütünlüğünü olumsuz yönde etkiliyor. Bununla ilgili de bir çalışma başlatıldı" dedi.

Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan, "Eğitim sürelerimiz çok kısa. 4 ila 6 aylık eğitimle göreve başlıyorduk. Bu eğitim süresinin bir yıla çıkarılması da gündemde. Ayrıca, emekli uzman çavuşlara TOKİ'nin yapmış olduğu sosyal konut projesinden kontenjan ayrılması gibi düzenelemeleri içerecek. Uzman çavuşların özlük haklarında genel düzeyde bir iyileştirme yapılacak. Bu da seçimden önce TBMM'de yasalaşacak" diye konuştu. 

 

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