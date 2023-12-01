Uzman çavuşların aracına otomobil çarptı. 3'ü ağır 6 yaralı

Bolu'da D-100 yolunda kırmızı ışıkta bekleyen,içerisinde 4 uzman çavuşun bulunduğu otomobile başka bir otomobilin arkadan çarptı. Yaşanan kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Uzman çavuşların aracına otomobil çarptı. 3'ü ağır 6 yaralı

Saat 19.00 sıralarında D-100 yolunun Yeniçağa kavşağı mevkisinde meydana gelen olayda, yolun İstanbul yönünde kırmızı ışıkta bekleyen, içerisinde 4 uzman çavuşun bulunduğu Recep A. yönetimindeki 10 F 2757 plakalı otomobile, arkadan gelen Yasin Emre Yılmaz yönetimindeki 34 AG 0756 plakalı otomobil çarptı.

kirmizi-isikta-bekleyen-uzman-cavuslarin-otomobiline-otomobil-carpti-6-yarali-8286-dhaphoto1.jpg

3'Ü AĞIR 6 YARALI

Kazada uzman çavuşlar Ömer E., Mehmet K., Esaf K. ve Recep A. ile diğer otomobilde bulunan Yasin Emre Y. ve Zekai Berat C., yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer E., Mehmet K., Esaf K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kirmizi-isikta-bekleyen-uzman-cavuslarin-otomobiline-otomobil-carpti-6-yarali-8286-dhaphoto2.jpg

kirmizi-isikta-bekleyen-uzman-cavuslarin-otomobiline-otomobil-carpti-6-yarali-8286-dhaphoto3.jpg

kirmizi-isikta-bekleyen-uzman-cavuslarin-otomobiline-otomobil-carpti-6-yarali-8286-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bursa'da 49 firari yakalandı Gündem
Bursa'da 49 firari yakalandı
İnsanların ölmeden önce pişmanlık duyduğu 5 şey Yaşam
İnsanların ölmeden önce pişmanlık duyduğu 5 şey
Çerkezköy'deki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı Gündem
Çerkezköy'deki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Hatayspor ve Antalyaspor yenişemedi Spor
Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Hatayspor ve Antalyaspor yenişemedi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 6,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 391 şüpheli yakalandı Gündem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. 6,5 ton uyuşturucu ele geçirildi, 391 şüpheli yakalandı
'Kıyafetin çok açık...' Türk turistin üstünü örttüler Gündem
'Kıyafetin çok açık...' Türk turistin üstünü örttüler
Mısır'dan 'insani ara' yeniden başlasın çabası Dünya
Mısır'dan 'insani ara' yeniden başlasın çabası