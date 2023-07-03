Uzman diyetisyenden hızlı kilo verme tüyosu

İHA’nın haberine göre; Uzman diyetisyen Dursun, yaza aylarını fit geçirmek için yapılması gerekenleri sıraladı. Dursun, sindirimi kolaylaştırmak, karın yağlarını hızlıca yok etmek için sabah aç karna 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile çeyrek çay kaşığı zerdeçalın karıştırılarak tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dursun şunları belirtti:

‘’Kahvaltı tabağınızdan 5 sap dereotu ve bol limon eksik olmasın. Ödem atmak isteyenler düzenli olarak tüketmeli. Lor peyniri ve pul biber ikilisini mutlaka deneyin. Kas kaybını önlemede lor peyniri birebir. Metabolizmayı hızlandırmak ve canlandırmak için sabah kahvaltısında siyah çay yerine beyaz çay tercih edin. Hatta demlerken ananas kabuklarını ekleyin. Öğle yemeklerinin yerine 200 gram az yağlı yoğurt tercih edin ve içine mutlaka 1 tatlı kaşığı keten tohumu ekleyin. Öğleden sonra aralarını mutlaka yapın, 20 adet çiğ badem ve az sütlü bir soğuk kahve ile günlük protein ihtiyacınızın bir kısmını karşılayabilir ve tokluk sürenizi uzatabilirsiniz. Akşam yemeklerinde mutlaka kaliteli bir protein alın. Balık ızgara ve yağsız hazırlanan bir salatayı sınırsız tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Aynı zamanda omega-3, selenyum, posa kaynağı olan bu akşam menüsü ile uzun süre tokluk sağlamak ve metabolizmayı hızlandırmak mümkün’’

“KARPUZ VE YOĞURTLU MENÜ ÖDEM ATTIRABİLİR”

Bazı akşamlarda 300 gram karpuz ve 100 gram kaymaksız yoğurt ile bir menü hazırlamanın hem hafif hem de ödem atıcı olabildiğini vurgulayan Elif Melek Avcı Dursun şunları söyledi:

"Hemen mini pratik bir tarif paylaşalım 300 gr karpuz, 100 gram çilek, 100 gram kaymaksız yoğurt, 1 tatlı kaşığı Chia tohumu, 5-10 yaprak reyhan veya semiz otu ile tüm hepsini blenderdan geçirerek yaza özel ferahlatıcı bir içecek tarifi hazırlayabilirsiniz. Yazın serinletici bir diğer içecek ise yeşil çay ve maden suyu. Demlenmiş ve soğumuş yeşil çayı, 1 şişe soğuk maden suyu ile karıştırın, üzerine birkaç damla limon ve taze nane ekleyin. Ferahlarken metabolizmanızı canlandırın. Buz küplerini zenginleştirerek de ferahlayabiliriz. Buz kalıbınıza, mini mini doğranmış limon kabukları, ananas, vişne, yaban mersini, çilek, frenk üzümü gibi meyve bileşenleri ile reyhan, dereotu, maydanoz gibi yeşillikleri harmanlayarak buz kalıbınıza doldurun, su ile dondurarak içeceklerinize ilave edin. Gün içinde su tüketimi yetersiz veya yeterli miktarda su içmekte zorlanan kişiler bu tarifi deneyebilirler. Şekersiz Dondurma tarifi dondurulmuş bir halde 100 gram şeftali, 150 gram çilek ve 200 gram karpuzu blenderdan geçirin. Sonrasında birleştirip bir kaşık yardımıyla top top kaselere koyun. Hem şeker ilavesiz hem de sağlıklı. Hepsi sadece 180 kalori. Haftada 3 gün kardiyo egzersizleri ile beslenmenizi desteklediğinizde kısa sürede hedefinize ulaşabilirsiniz"