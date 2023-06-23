Uzman isim açıkladı. Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından istifade etmek isteyen kişiler valizlerini hazırladı. Bayram boyunca havanın nasıl olacağını Bünyamin Sürmeli açıkladı.

Uzman isim açıkladı. Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Bünyamin Sürmeli bayramda yağışların büyük ölçüde ülkemizden ayrılacağını belirterek, "Bayramın başında, Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ara ara yağış alabilir" dedi.

Sürmeli Marmara'da sağanak ihtimalini de değerlendirerek, "Bayramın 1.günü akşamı ile 2. günü sabahı aralığında Marmara için bir sağanak geçişi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İç Anadolu bölgesinde kısa süreli yağışların olabileceğini söyleyen Sürmeli, "Karadeniz için birkaç parti arkasından gelen günlerde de devam edecek şekilde yağış bekliyoruz" diye ekledi.

İSTANBUL 28-29 DERECELERDE, BAŞKENT 30'UN ÜZERİNDE

Çoğunlukla güneşli bir bayram olacağını vurgulayan Sürmeli, "Sıcaklarda artış trendinde pazara kadar Başkent 30 derecenin üzerine çıkmış olacak. İstanbul 27, 28, 29'larda" dedi.

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